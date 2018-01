Tweet no Twitter

A Polícia Judiciária Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (26) um homem de 27 anos acusado de matar a filha, um bebê de 02 meses, em janeiro do ano passado, na cidade de Várzea Grande. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Delegacia de Sinop.

O fato aconteceu no dia 23 de janeiro de 2017. A vítima Lilian Marui Melgar, de 02 meses de idade, deu entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande inconsciente e acompanhada dos pais.

Informações preliminares dos pais eram que ela havia sido asfixiada acidentalmente quando os três dormiam juntos em uma mesma cama. Num primeiro momento, a mãe afirmou ter verificado que o pai dormia por cima da criança, impossibilitando sua respiração.

Devido à gravidade do quadro, o bebê foi transferido para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá mas não resistiu, vindo à óbito logo em seguida.

Após o fato, os pais da criança não mais foram vistos em Cuiabá.

De acordo com o delegado Frederico Murta da DHPP, no decorrer das investigações surgiram fortes indícios de o fato inicialmente tratado como acidente poderia ser, na realidade, homicídio. “Provas testemunhais e periciais apontam que a bebê teria sido gravemente agredida por seu genitor, e a causa de sua morte seria hemorragia cerebral”.

Após meses de diligências, o suspeito Leo Marui Melgar foi localizado na cidade de Sinop (500 km ao Norte). A Polícia Civil representou pela prisão temporária do suspeito, que foi devidamente expedida pela 1ª Vara Criminal de Várzea Grande.

O investigado não possuía passagens criminais e deu entrada recentemente em uma clínica de recuperação para dependentes químicos, mas fugiu do local. O suspeito confessou o crime, alegou que estava sob efeito de drogas e se irritou porque a filha chorava muito. Ele será interrogado ainda nesta sexta-feira (26), no município de Sinop, e encaminhado ao presídio local (Ferrugem).

A mãe da criança saiu do Estado, com medo de ameaças e agressões do ex-companheiro.