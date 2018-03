Uma operação conjunta da Força Aérea Brasileira (FAB) com a Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Polícia Militar de Mato Grosso apreenderam mais de 300 quilos de cocaína em uma aeronave em uma pista clandestina no Pará, na tarde desta segunda-feira (26). Os transportadores da droga não foram encontrados.



De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de ontem a FAB identificou uma aeronave sobrevoando e aterrissando em uma pista clandestina no Estado do Pará, próximo à divisa com Mato Grosso. Equipes das Polícias Federal e Militar de Mato Grosso foram acionadas e se deslocaram até a região por meio de uma aeronave do Ciopaer.

No local foi encontrada uma aeronave Cesna 210 com mais de 300 kg de cocaína em seu interior. Os policiais também identificaram vestígios de que haviam pessoas naquele local. Foram realizadas buscas na área, mas ninguém foi encontrado.

O local é de mata fechada o que dificultou a localização dos infratores. Com a chegada da noite, as equipes se deslocaram para uma pista autorizada nas proximidades. O flagrante foi lavrado na Delegacia da Policia Federal de Sinop/MT onde serão dados maiores detalhes da investigação.