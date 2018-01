Tweet no Twitter

Uma onça-pintada morreu após ser atingida por um Ford Fiesta preto, com placas de São José do Rio Claro, na MT-235 (Rodovia da Produção), que liga Nova Mutum a Santa Rita do Trivelato, nesta terça-feira (30) à noite.

Devido ao impacto, o animal foi arremessado às margens da via e morreu no local.

O motorista contou que a colisão ocorreu no momento que a onça saiu de uma região de mata e tentou atravessar a pista. No veículo, estavam outras quatro pessoas que não ficaram feridas. Já o carro teve danos e precisou ser colocado em um caminhão-guincho.

Não foi informado se o animal já foi retirado do local.