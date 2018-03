Tweet no Twitter

A Prefeitura Municipal alugou um imóvel para instalar equipamentos onde ficara os veículos de resgate e efetivo.

A confirmação foi feita pelo coronel Alessandro Borges que será realizado através de uma parceria com o governo do Estado e a prefeitura.

A unidade deverá ser inaugurada até o final do ano. Segundo os militares a estrutura ainda será escolhida “Estamos buscando adiantar esse processo (para construir o quartel)”.

Segundo informações já foi aprovado a doação de um terreno, que não está sendo utilizado pelo poder público. O recurso arrecadado será revertido para a futura unidade”, acrescentou.

Está prevista que a unidade do corpo de bombeiros seja construída em uma área de 3.696 m²,

Que está localizada na avenida Guarantã. O projeto de lei doando o local foi aprovado por unanimidade, pela câmara, em junho do ano passado.

A previsão de investimento é de R$ 1 milhão. A futura unidade irá atender os municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte também outras cidades serão beneficiadas com a escalação da unidade.

Atualmente, essas cidades são atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Colíder, – cuja nova sede foi inaugurada recentemente pelo governador Pedro Taques – que tem dois caminhões de combate a incêndio, caminhonete de resgate rápido, ambulância e um veículo de inspeção do setor administrativo, com efetivo de 33 militares.