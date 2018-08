A população de Guarantã do Norte/MT e cidades vizinhas como, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, ganharam um núcleo de Bombeiro Militar. A inauguração do Núcleo em Guarantã do Norte, foi na terça-feira (31/07), com a presença de varias autoridades militares e civis e representantes de clubes de serviço e população em geral.

A unidade irá contar com um contingente de dois sargentos e oito soldados, que terá uma Viatura de resgaste hospitalar e um caminhão bombeiro (Alta Bomba Tanque), para atuar nos combates de incêndios e tragédias similares.

A implantação do Núcleo para Guarantã do Norte, só foi possível devido ao esforço coletivo do prefeito Érico Stevan e do Deputado estadual Dilmar Dal Bosco e outras autoridades segundo o prefeito Érico, a instalação do Corpo de Bombeiro em Guarantã do Norte, foi um desafio que se iniciou em 2013, ainda quando ele era vereador.

“Quero agradecer a todos que juntamente com a minha pessoa, se empenharam para este sonho ser realizado, como o Governador e o Coronel Alexandro que, entenderam que o nosso município se destacou como um polo educacional e da saúde, e com o aumento da população, precisava trazer mais segurança para a nossa sociedade”, disse o prefeito municipal.