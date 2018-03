O ônibus seguia pela estrada as margens da represa quando o barro cedeu com o peso do veículo que tombou.

Um ônibus que transportava 40 trabalhadores rurais tombou em uma represa na noite deste sábado (10), na comunidade de ranchão, a 60 km do município de Nova Mutum (240 de Cuiabá). Uma pessoa identificada como Ivani Schneider Pezzine, de 58 anos morreu.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o ônibus seguia pela estrada as margens da represa, e na outra mão vinha uma motocicleta, o condutor do ônibus abriu para o motoqueiro passar, nesse momento o barro cedeu com o peso do transporte e tombou para dentro da represa. O Corpo de Bombeiro de Nova Mutum, com três viaturas e a Prefeitura que enviou três ambulâncias,

As vítimas foram encaminhas para o Hospital Municipal.