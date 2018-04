Chefe do Executivo ainda ressaltou que seu governo foi o que mais fez pela área da segurança pública em Mato Grosso.

“Nós não negociamos com criminosos, nós não daremos flores a criminosos”, a afirmação é do governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), durante o lançamento da 6ª Etapa da Operação Ordem Pública, desencadeada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (27) em Cuiabá.

Durante o ato de lançamento da operação que visa realizar o enfrentamento às facções criminosas presentes no Estado, o governador disse que Mato Grosso é exemplo a ser seguido na área de segurança pública.

“Nosso Estado hoje é exemplo de segurança no Brasil. A evolução do sistema de segurança, as ações do sistema, os resultados desse sistema de segurança nos orgulham. É lógico que temos um árduo, um caminho longo a percorrer, mas dou parabéns e agradeço a todos os profissionais de segurança aqui presentes”, disse o governador.

“Essa operação significa presença do Estado, não é possível que tenhamos locais, como por exemplo em outros estados, em que a autoridade não pode entrar, onde o estado não se faz presente através de suas forças. Aqui em Mato Grosso, em todos os lugares o sistema de segurança se faz presente”, completou.

Secretário do Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia também falou sobre a operação ordem pública e o enfrentamento às organizações criminosas.

“Faremos mais uma operação, como muitas já foram feitas, esta tem um efeito importantíssimo, esta significa a presença do estado na rua para garantir a segurança 24 horas. Dentro do nosso planejamento, está fortalecer o estado visivelmente, e nós continuaremos realizando operações e dando resposta àqueles que queiram infringir a lei”, garantiu o secretário.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Marcos Vieira da Cunha, explicou a importância da operação lançada nesta manhã, e também da sensação de segurança que a população sente ao ver a polícia nas ruas.

“A operação realizada aumenta ainda mais a nossa capacidade operacional, e leva ainda mais a sensação de segurança à população, essa operação decorrerá durante todo o ano, visando cumprir nossas atribuições constitucionais, que é preventiva, e combater com o apoio da inteligência essas facções criminosas, pois em Mato Grosso não iremos aceitar a atuação delas”, disse.

Operação Ordem Pública

Policiais dos cinco batalhões do 1º Comando Regional em Cuiabá, equipes da Rotam(Rondas Ostensivas Tático Móvel), Bope, Ciopaer(Centro Integrado de Operações Aéreas). Corpo de Bombeiros, do GCCO, da Polícia Civil, estarão intensificando apuração, abordagens, revista e checagem pessoal e veicular.

O alvo dessa ação serão os bairros da área de atuação do 10º Batalhão, em Cuiabá. Em outra frente de trabalho, policiais dão cobertura aos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Cuiabá na limpeza em muros de prédios públicos e particulares.

RESULTADO PARCIAL

Polícia Militar prendeu em Cuiabá 22 suspeitos de participação em facções e práticas de apologia ao crime. Onze deles por exibir ou aparecer em vídeos dos chamados “salves”, de agressão e ameaças em nome ou exaltando práticas de facções criminosas, e os demais detidos em flagrante fazendo pichações.

IMAGENS: