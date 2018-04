A Suspeita de matar o marido e Policial Militar Moshe Dayan Simão Kaveski, de 28 anos, a jovem Deisei Ribeiro de Oliveira, de 23 anos, deve ser julgado pelo crime no dia 25 deste mês. A determinação é do juiz Evandro Juarez Rodrigues, da Segunda Vara Criminal e Cível de Peixoto de Azevedo.

As investigações da Polícia Civil apontam que o crime foi cometido pela própria mulher do PM, em dezembro do ano passado, no distrito de União do Norte, em Peixoto do Azevedo.

A arma do policial, que é do mesmo calibre da que foi usada para matar Moshe, foi encontrada na bolsa de Deise. Ela, no entanto, negou ter cometido o crime.

Moshe e a mulher chegavam em casa, no Distrito de União do Norte, quando o crime ocorreu. O casal, momentos antes, se encontrou com amigos, ingeriu bebida alcoólica e também teria discutido.

Um dos disparos foi feito encostado na nuca do policial e teria ocorrido no momento que a vítima estava agachada, soltando o cachorro da casa.

Aos vizinhos, Deisei alegou que o casal tinha sido vítima de um latrocínio e os suspeitos levado objetos pessoais dos dois, entre eles a bolsa dela.

O objeto, no entanto, foi encontrado próximo da cena do crime.

Valdeir Santana Francoso, suposto amante de Deise, também responde ao processo por suposto envolvimento no crime.