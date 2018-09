Cláudio é apontado como um dos autores da morte do irmão dele, Odair José de Lima, de 29 anos, que foi assassinado a tiros no dia 10 de agosto. A mulher da vítima, Cleia da Silva Ferreira, de 28 anos, não foi presa, mas é investigada. Ela negou os crimes.

Inicialmente as primeiras informações que a polícia recebeu eram de que a Cleia foi estuprada e o marido dela assassinado na zona rural de Nossa Senhora do Livramento.

Cláudio confessou participação nos fatos e envolveu diretamente a esposa da vítima no planejamento do crime.

Ele ainda declarou que foi até a residência do casal, no dia 8 de agosto, onde teve uma relação sexual com a suspeita, confirmando que tinha um caso extraconjugal com ela.