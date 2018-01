No inicio da madrugada de domingo (21/01), por volta da 01h50min a Policia Militar de Guarantã do Norte/MT, foi acionada, via 190, onde o comunicante informou que uma mulher havia sido agredida em um bar, na Avenida das Laranjeiras, ao chegar no endereço citado os policiais encontraram uma mulher de 29 anos com vários hematomas.

Ela relatou aos policiais que um homem de cor morena, estava no bar bebendo e quando os outros clientes do estabelecimento deixaram o local o elemento empunhou um canivete e exigiu que a vítima lhe entregasse todo o dinheiro que estava no caixa, cerca de 800 reais, ainda não satisfeito ele exigiu que a mulher tirasse toda a roupa, para que ele fizesse sexo com ela, ao resistir a vitima foi agredida fisicamente, com socos.

Neste momento, uma das funcionarias que já havia ido embora, retornou ao bar para pegar uma carteira de cigarro e se deparou com a cena, sem pensar ela de posse de um taco de sinuca desferiu golpes no agressor que, fugiu do local deixando sua motocicleta uma Broz preta, placa KAJ 7602.

A polícia acionou a ambulância do hospital municipal que prestou os primeiros socorros a vitima, foi realizado ronda, na tentativa de prender o suspeito, mas sem êxito. A Motocicleta do acusado foi apreendida e encaminhada para a Delegacia Judicial de Policia Civil.