Uma mulher de 58 anos foi atacada por dois cachorros da raça Pit Bull na noite desta quinta-feira (24), por volta das 19h, em Colíder.

A mulher ficou bastante ferida, após receber várias mordidas principalmente na cabeça e no rosto. De acordo com as informações, ela teve parte da orelha mastigada.

O fato ocorreu próximo ao hospital regional de Colíder. O Corpo de Bombeiros informou que ela estava caída na pista quando foi atendida. Foi encaminhada estável, para o hospital, após os primeiros atendimentos.

“Apresentava cortes na nuca, orelha e boca. Havia bastante sangramento mas isso é comum em ferimentos nessa região do corpo”, explicou um bombeiro.

Ainda não há informações se os cachorros estavam soltos voluntariamente ou se haviam fugido de casa. Quando os bombeiros chegaram os animais não estavam mais no local, tendo sido provavelmente recolhidos pelo dono.