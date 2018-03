Tweet no Twitter

O trio confessou o crime e mostrou onde estariam escondidas as latas de sprays que eram utilizadas nas pichações.

Uma mulher de 35 anos e um casal com idades de 15 e 16 anos foram presos por policiais militares na tarde de terça-feira (20) por fazer apologia a facção criminosa Comando Vermelho, e pichar muros e residências no bairro Cidade Alta em Cuiabá-MT.

De acordo com a narrativa do boletim de ocorrências, a PM recebeu uma denúncia que o trio estaria grafitando paredes do referido bairro, e fazendo apologia a facção criminosa. Diante da denúncia, a PM foi até a Rua Professor André Avelino Ribeiro e encontrou quatro suspeitos em frente a uma residência, sendo que um dos suspeitos ao perceber a presença policial saiu correndo e conseguiu fugir.

A Polícia Militar conseguiu abordar os outros três suspeitos e questionados sobre a denúncia, o trio confessou o crime e mostrou onde estariam escondidas as latas de sprays que eram utilizadas nas pichações.

Além dos sprays, a PM encontrou na residência porções de maconha e de pasta base, e também materiais para confecção e venda de entorpecente. Diante do flagrante o trio foi encaminhado ao Cisc para serem tomadas as medidas cabíveis.

Lei do crime organizado

A Lei do Crime Organizado (12.850/2013), informa no artigo segundo: “Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa a pena é reclusão de três oito anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas”.