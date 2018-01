A colisão envolvendo um Ford Fiesta preto, com placas de Sinop, e uma carreta VW, branca, placas de Diamantino, ocorreu hoje, por volta de 6h58, na BR-163. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, houve uma colisão lateral, o condutor do carro ficou preso às ferragens e morreu no local. Seu nome ainda não foi confirmado.

Também estavam no veículo a esposa e dois filhos que foram encaminhados para atendimento médico pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações se estão com ferimentos leves ou graves. O condutor da carreta saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento. Não há obstrução da pista.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso fez a perícia no local e o corpo foi retirado do local, por volta das 11:20h, e encaminhado a funerária em Nova Mutum para ser feita identificação oficial. A perícia também vai apontar as causas e responsabilidades do acidente.

A carreta foi encaminhada ao pátio da delegacia de Polícia Civil em Mutum.