Na tarde desta sexta feira, 19/01, por volta das 15:00Hs, investigadores de plantão na 1DP foram informados pela PRF que na serra do mangaval havia ocorrido um acidente com vítima fatal, envolvendo um caminhão e motocicleta.

Diante da informação os policiais informaram a Politec e foram até o local, chegando lá constataram a veracidade dos fatos, encontrando um cidadão de nome Damião Pereira Pires, de 52 anos, condutor do caminhão, de placas DTD 5202 de SP, morador da cidade de Cuiabá, com o veículo as margens da pista de rolamento, com a frente destruída e o condutor da moto Titan, de cor cinza, placa KAH 3322, de nome Cleucio Pereira da Silva, de 41 anos, morador do Distrito da Sadia, caído na ribanceira, já sem vida.

Em conversa com o condutor do caminhão, o mesmo realatou aos investigadores que no momento do acidente ele seguia sentido Cuiabá/Cáceres, pois estava vindo até aqui fazer um frete de uma mudança, porém quando passava pela serra do mangaval chovia muito e que o condutor da moto seguia sentido contrário, onde o mesmo perdeu o controle e bateu de frente com o seu caminhão e foi arremessado por cima do guard rail e caiu na ribanceira, vindo a morrer no local.

O motorista do caminhão disse ainda que por estar em uma curva foi orientado por outros motoristas que tirasse o caminhão do local e colocasse mais a frente, assim evitaria outro acidente.

Com a força do impacto a moto ficou totalmente destruída, inclusive sendo arrastado por uns 30 metros, o tanque da moto foi encontrado ao lado do corpo da vítima, na ribanceira.

O condutor do caminhão foi encaminhado até a delegacia de policia para as devidas providências, já o corpo da vítima foi encaminhado até o IML para as devidas providências e posteriormente a liberação a família.