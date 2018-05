Logo na segunda feira dia 09/03 teve início mais um evento também em comemoração ao aniversário do município de Terra Nova do Norte, igrejas como: Assembleia de Deus, Adventista do 7° dia, Batista Nacional do Avivamento e a Igreja Católica.

O prefeito municipal Valter Kuhn e a primeira dama e presidente da câmara de vereadores e demais membros, fizeram a composição do dispositivo solene.

“É muito especial esse momento, onde a união de todos os poderes, e união das igrejas, para na realização desse evento tão magnifico, e quem ganha sempre é a população Terranovense.” Assim disse o ministro da palavra Ezequiel, ele que congrega na Igreja Assembleia de Deus.

Muito louvor com a palavra de Deus, sendo ministrado ao público, adoração e alegria, um evento importante, além de fazer parte das programações alusivas ao aniversário da cidade de Terra Nova do Norte – MT.

“Estamos felizes com a participação de cada um de vocês, membros das igrejas, ministros, pastores e público presente, esse é o momento de nos unirmos para realizarmos um evento tão belo, que em mesmo na dificuldade podemos-nos por de pé, obrigado a todos.” Falou o prefeito de Terra Nova do Norte Valter Kuhn.