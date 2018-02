Tweet no Twitter

Polícia Militar, em patrulhamento de rotina, observou um homem em situação suspeita, na rua 26, do bairro Residencial Coxipó, em Cuiabá, na noite desta quarta-feira (31), e, quando ele viu a viatura, saiu correndo para dentro de casa, deixando para trás um rádio de comunicação HT-GP78, através do qual monitorava a movimentação das equipes militares do batalhão da área.

A PM correu atrás dele, entrando dentro da residência, onde estava a esposa do traficante Luciano de Oliveira Cunha, 24, conhecido como “Dentinho”, e o filho dela. L.D.Q., 17, confirmou que ele está traficando, por causa do desemprego.

Em um gol quadrado, mantido como sucata, a PM encontrou 18 porções de cocaína.

No quarto, havia ainda 2 relógios dourados, 1 câmara filmadora Handycam, uma máquina fotográfica da marca Samsung, 5 celulares, 2 toca-CDs e R$ 34,55.

O traficante pulou o muro dos fundos e fugiu.

O material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes da capital, onde foi feito o boletim da ocorrência.