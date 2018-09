Um menino de três anos ficou com o esôfago corroído após ingerir soda cáustica, em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá, no dia 13 de junho deste ano. Lucas de Jesus visitava a avó, na zona rural do município, quando achou um recipiente contendo restos do produto no quintal do vizinho, colocou na boca e engoliu, segundo a mãe dele, Leiliane de Jesus.