“Foram casos complicados: uma vítima de câncer, o bebê e um baleado. Felizmente, conseguimos atender a todos, embora o idoso tenha falecido em decorrência do câncer. Mas, se a equipe fosse maior, conseguiríamos atender com mais qualidade”, disse ele.

Ele contou que, junto com uma equipe de composta por um enfermeira e quatro técnicos de enfermagem, teve que atender a três casos graves na noite de terça, incluindo o bebê indígena.

Por meio de nota, a prefeitura informou que, apesar das dificuldades, o Hospital Municipal de Canarana mantém os serviços funcionando 24 horas. E, mesmo com uma estrutura pequena, consegue atender cirurgias simples, partos e cesarianas, além do atendimendo básico.

O médico Thiago Bitencourt que fez o primeiro atendimento à índia recém-nascida que foi enterrada viva, em Canarana, a 838 km de Cuiabá, na terça-feira (5), fez um desabafo ao compartilhar uma publicação no Facebook e reclamou das dificuldades enfrentadas pelo hospital público do município.

Médico faz desabafo ao compartilhar publicação em rede social (Foto: Facebook/Reprodução)

Foi o que aconteceu com o bebê. Ao constatar que a criança tinha uma fratura no crânio, ele comunicou o Hospital Regional de Água Boa e fez as recomendações necessárias.