O ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, se mostrou descompromissado com o governador Pedro Taques (PSDB) quanto a um possível apoio nas eleições deste ano. O empresário que é lembrado como possível adversário do tucano, afirmou que as alianças nas últimas eleições não garantem que eles devam caminhar juntos.

“Quando eu apoiei ele em 2010 foi para o mandato de senador e ele me apoiou para prefeito e quem votou em mim sabia que eu ficaria 4 anos. 2018 é um novo cenário, ninguém que fez compromisso comigo em 2012 tem a obrigação de me apoiar em 2018 e vice-versa”, disse Mendes em entrevista a Rádio Capital, hoje de manhã.

Após ter deixado o PSB, o ex-gestor ainda não definiu se irá ao DEM ou PP. Os 2 partidos já demonstraram interesse em “abandonar o barco” que vai buscar a reeleição do governador Pedro Taques. Ele diz que o partido que ele deve ingressar, fará uma avaliação de como deve caminhar na disputa de outubro.

“Terminando esse mandato devemos avaliar se a pessoa merece ou não apoio novamente. Ninguém faz uma aliança eterna. Essa conversa vai existir, mas vai passar pela análise do partido do qual vou estar inserido e eu estou um pouco fora desse contexto político no momento”, ressaltou Mauro.

Quanto ao cargo que ele pretende concorrer e quando o anúncio acontecerá, Mendes explica que essa decisão deve acontecer antes de julho. “É uma posição complexa e difícil, mas certamente em algum momento vou dizer sim ou não sobre participar de algum projeto na eleição”.