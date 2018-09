No último sábado (22), em dia festivo de comemoração do 5º aniversário da Liga Brasileira de Xadrez (LBX), Matupá foi uma das 70 cidades no país a sediar o 6º Festival Verde e Amarelo. O Festival Nacional que acontece simultaneamente em várias cidades do Brasil, tem por finalidade promover e contabilizar a maior quantidade de enxadristas em todo país, com o objetivo de incentivar a prática do Xadrez e proporcionar um momento agradável aos amantes deste esporte.

O Evento foi realizado nas dependências da Praça de Alimentação do Atacado Machado, próximo ao ginásio de Esportes do Município e, decorreu com Organização geral da Associação de Xadrez de Matupá (AXM), arbitrado por seu Presidente, Carlos André Alves.

O evento discorreu com 22 atletas inscritos, distintos em três categorias: Pequeno Mestre (Sub13), Mestre (Sub17), e Grande Mestre (Absoluto). Representado por sua maioria, os integrantes do Clube de Xadrez de Matupá, ressaltando que, no clube há participantes de Matupá, Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte. O 6º Festival Verde e Amarelo ocorreu no formato Suíço com 5 rodadas, em ritmo de 20 minutos (por partida), em que todos os jogadores, dentre as categorias, realizam 5 partidas.

“Colocar Matupá no Mapa Nacional de Xadrez é um feito e tanto, estamos trabalhando para o desenvolvimento do esporte no nosso município. O Projeto MaisXadrez por um Futuro Melhor está sendo um sucesso total graças aos colaboradores e incentivadores, como o da Federação Matogrossense de Xadrez (FMTX) e da Liga Brasileira de Xadrez (LBX) “, afirma o organizador Carlos André.

O Professor Rodrigo Romais foi um dos participantes do torneio, consagrando-se Campeão Absoluto com 4,5 pontos em 5 possíveis. “O objetivo principal é difundir a prática do xadrez e socializar com os enxadristas de Matupá e da região, agora, estamos escrevendo o nome de Matupá no cenário Nacional. Ao participar deste evento, a prioridade é de se divertir, ser campeão é detalhe” conclui o professor Rodrigo.

Após o final de 5 rodadas, a classificação final por categorias, ficou:

Classificação “Pequeno Mestre” (Sub13)

1º Daniel dos Santos Alves (Matupá)

2º Luidy Natã de Souza (Matupá)

3º Guilherme Pilger Maciel (Matupá)

Classificação “Mestre” (Sub17)

1º Carlos Eduardo de Lima (Matupá)

2º Manoel Afonso Serra (Matupá)

3º Everton Dias da Silva (Matupá)

Classificação – “Grande Mestre” (ABSOLUTO):

1º Rodrigo Romais (Matupá)

2º Raimundo Leandro de Souza (Peixoto de Azevedo)

3º Marcos Cavalheiro (Guarantã do Norte)

Os próximos desafios dos enxadristas da AXM estão na participação do Campeonato Estadual Matogrossense – Categoria Menores (do Sub08 ao Sub20), a ser realizado no município de Confresa, entre os dias 23 e 25 de novembro de 2018; e no Campeonato Matogrossense Absoluto de Xadrez, a ser realizado em Diamantino, entre os dias 7 a 9 de dezembro de 2018.