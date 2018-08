Tweet no Twitter

No total uma equipe de seis pessoas está trabalhando na construção da sede da AMAII- Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso, o Lar do Idoso de Matupá.

Nossa equipe visitou as obras na tarde desta terça-feira (31-07), e conferimos de perto o andamento dos trabalhos após 60 dias do inicio da obra, e podemos constatar in loco que muito já foi feito, as paredes estão quase todas levantadas, são muitas repartições, muitos cômodos, tudo para garantir que os idosos que forem atendidos possam desfrutar de um ambiente agradável e confortável.

Serão 293 M² de área construída oferecendo recepção, quartos individuais e duplos, banheiros, enfermaria, sala de apoio, cozinha-refeitório, espaço de vivência, lavanderia e estacionamento.

Até aqui tudo ocorreu de acordo com o esperado, no entanto estamos diante de alguns obstáculos, o material adquirido já está se esgotando, e precisamos acionar mais uma vez a solidariedade da sociedade matupaense, pois se não conseguirmos cimento e areia a obra pode vir a parar já nos próximos dias.

Para hoje conseguimos um caminhão de areia e alguns sacos de cimento que chegaram no momento em que a nossa equipe estava no local, no entanto é muito pouco, perante a necessidade da obra.

Sidinei Hohensee chefe da obra nos deu detalhes dos trabalhos, e clamou pelo apoio da população, pois a obra avaliada em mais de R$ 300 mil, está apenas no inicio, e depende totalmente de doações, é juntos que iremos encontrar e somarmos forças para que o sonho do Lar do Idoso se concretize.

As doações podem ser feita em qualquer material de Construção do município, qualquer pessoa pode doar qualquer valor, é só deixar autorizado no comercio, que a doação será revertida em material que está sendo usado na construção.