Um manuscrito do pensador alemão Karl Marx, fundador do comunismo, foi vendido por 3,34 milhões de iuanes (cerca de US$ 523 mil) em um leilão realizado em Pequim, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira pelo portal de notícias oficial “China.org”. O documento, que até agora estava em propriedade do empresário local Feng Lun, foi vendido por um preço dez vezes maior que o de compra, no leilão realizado na última segunda-feira.

A escrita de Marx é parte das mais de 1.250 páginas de notas que o filósofo de Tréveris produziu em Londres entre setembro de 1860 e agosto de 1863 como preparação para O Capital, uma de suas obras-primas e base da ideologia comunista que ainda hoje é considerada um dogma fundamental para o regime chinês.

Especificamente, no documento agora vendido em Pequim, Marx analisou um livro de sua época, o Tratado Prático dos Bancos, do britânico James William Gilbart, também citado depois em O Capital.

No mesmo leilão foi colocado à venda um manuscrito de Friedrich Engels, outro pensador alemão que junto Marx produziu o não menos famoso Manifesto Comunista, embora neste caso o preço final foi menor, de 1,67 milhões de iuanes (cerca de US$ 262 mil).

Os leilões acontecem no mesmo mês em que foi lembrado o 200º aniversário do nascimento de Marx. Na China, a data foi celebrada com um ato solene no Grande Palácio do Povo e um discurso do presidente, Xi Jinping, chamando o filósofo alemão de “o pensador mais brilhante dos tempos modernos”.