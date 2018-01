O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 22, que viajará a Porto Alegre nesta terça-feira, 23, véspera do julgamento de seu recurso no TRF-4 pela condenação no processo do tríplex do Guarujá.

“Amanhã (terça) vou a Porto Alegre agradecer a solidariedade do povo que está se manifestando”, declarou Lula em encontro com sindicalistas realizado no Instituto Lula, na zona Sul da capital paulista.

O julgamento é cercado de grandes expectativas, já que o ex-presidente pode ser impedido de disputar a eleição presidencial deste ano, caso o TRF-4 mantenha a acusação proferida pelo juiz Sérgio Moro, na primeira instância.

Durante o encontro, Lula indicou estar confiante na sua absolvição. “Não é a primeira vez nem a última que estamos juntos”, disse o ex-mandatário.

Lula ainda afirmou que pretende realizar uma caravana pelo Rio Grande do Sul a partir de 27 de fevereiro.