Manifestantes realizam um ato na manhã deste sábado (24), nas praças de pedágio manuais instaladas no km 665 da BR-163, em Lucas do Rio Verde. O protesto se deve em decorrência das mortes no trânsito. O ato foi realizado por cerca de 20 minutos e as praças já foram liberadas. Durante o ato, apenas a praça destinada a cobrança automática, permaneceu liberada.

De acordo com a concessionária Rota do Oeste, um grupo de pessoas bloquea a passagem dos veículos pelas cabines de pagamento manual. O fechamento é feito por meio de automóveis estacionados pelos manifestantes. A pista de cobrança automática está liberada.

Equipes da Rota do Oeste estão no local orientando o tráfego para garantir a segurança dos usuários. O movimento é pacífico e chove no local.

A Polícia Rodoviária Federal também está na praça de pedágio para garantir a segurança.