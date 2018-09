Tweet no Twitter

s membros do Lions Club e do Leo Club de Matupá realizaram neste Domingo (23-09), uma limpeza no Rio Peixoto nas proximidades da ponte que liga os municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo.

O trabalho de limpeza é uma atividade desenvolvida pelos clubes para marcar a “Semana do meio ambiente” e tem como objetivo promover a conscientização da preservação ao meio ambiente.

Cerca de meia tonelada de lixos foram retirados do Rio; entulhos, pneus, garrafas e litros, galhos e os mais variados tipos de lixos.