Agência do banco Santander, da avenida Isaac Póvoas, no bairro Popular, região nobre de Cuiabá, foi assaltada no início da madrugada desta segunda-feira (29), por volta da 0h10. Ladrões levaram muito dinheiro. A quantia exata não foi informada.

Na agência, deixaram para trás 8.500 euros mais 13.071 dólares.

Boletim de ocorrência narra que os ladrões serraram o cofre para retirar o dinheiro e não levaram os equipamentos usados para isso, como marretas, chaves de fenda, alicate e pé de cabra.

Além do dinheiro, furtaram também armas da equipe de segurança e coletes à prova de bala.

A Polícia Militar foi acionada pela empresa que monitora a agência, quando percebeu que o circuito interno de câmeras estava apagado e havia fumaça na agência.

Em rondas na região, a PM cercou a área, com reforço do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Rotam, mas os ladrões já tinha fugido.

A agência estava enfumaçada e revirada.

O Bope fez rondas na região atrás de suspeitos, mas não os encontrou.

O furto foi registrado na Central de Flagrantes e a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) assume as investigações.