O jornalista Kleber Lima encerrou seu ciclo como secretário de Comunicação de Mato Grosso, nesta sexta-feira (19). Ele permaneceu no cargo por um ano e dois meses, depois de ser escolhido pelo governador Pedro Taques (PSDB) para conduzir a pasta com o afastamento do também jornalista Jean Campos, que foi remanejado para Brasília, onde assumiu o escritório de representação do Estado. Sucede Lima, Marcy Monteiro, que já atuava no Gabinete.

“Agradeço penhoradamente pela parceria, pela compreensão e pelo respeito mútuo. Deixo hoje a titularidade do Gcom com a sensação de ter dado o melhor de mim para que a relação entre Governo e imprensa fosse a mais profícua, respeitosa e transparente possível.

Na nota de despedida encaminhada à imprensa, Lima ainda pediu apoio ao seu sucessor. “Aproveito para pedir o mesmo apoio que me deram seja hipotecado ao meu sucessor, jornalista Marcy Monteiro, profissional íntegro e competente, que também não medirá esforços para atende-los em suas demandas diárias para bem informar o nosso patrão em comum: o cidadão mato-grossense”.

A saída de Kleber Lima da Comunicação não significa seu desligamento do Governo de Mato Grosso. Isso porque o jornalista deve assumir a pasta de Cultura, em substituição ao maestro Leandro Carvalho, que deixou o cargo ainda no final do ano passado.

“Continuamos do mesmo lado da ponte e da história: superando desafios pela transformação de Mato Grosso”.

Somente essa semana o governador Pedro Taques promoveu três alterações em seu secretariado. Em substituição a Gustavo Oliveira, que deixou a Secretaria Estadual de Fazenda para se dedicar aos negócios de família, empossou nesta quinta-feira Rogério Gallo. Gabriela Novis Neves Pereira Lima foi alçada a condição de procuradora-geral do Estado, uma vez que essa era a função desempenhada por Gallo antes de chegar à Sefaz.