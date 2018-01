O juiz João Moreira Pessoa de Azambuja, da 5ª Vara Federal de Mato Grosso, deferiu um pedido do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro e autorizou o parcelamento de uma fiança de R$ 80 mil imposta ao réu em 4 parcelas mensais, que vão começar a vencer no próximo dia 20 de fevereiro. O valor havia sido determinado em outubro do ano passado. O processo é referente a crimes financeiros praticados na Confiança Factoring.

Na decisão, o magistrado ressaltou que o descumprimento de qualquer medida cautelar a que Arcanjo está submetido pode gerar novo decreto de prisão preventiva contra ele. As restrições impostas são: comparecimento mensal ao Juízo, monitoramento eletrônico por uso de tornozeleira eletrônica e a fiança.

Azambuja também retirou o segredo de justiça que pesava sobre a ação criminal, uma vez que não há mais “motivo legal para tanto nem decisão judicial nos autos determinando essa medida”.

Para se ver livre da Penitenciária Central do Estado (PCE), onde está preso desde setembro de 2017, quando veio transferido do presídio federal de Mossoró (RN), João Arcanjo Ribeiro ainda dependia de uma resposta em relação a 18 mandados de prisão em aberto contra ele, decretados pela juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá.

Mas todos eles foram suspendos pelo desembargador Paulo da Cunha, do Tribunal de Justiça, no último dia 17. Isso porque os decretos de prisão dependiam de uma autorização da Justiça do Uruguai, que deportou o ex-bicheiro no início dos anos 2000, para que a extradição fosse estendida aos demais processos. Como não há previsão para que isso ocorra, o desembargador determinou que as prisões sejam suspensas.