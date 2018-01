Por volta das 18h25min deste domingo (28/01) a polícia militar de Guarantã do norte/MTem rondas no bairro Centro, mais precisamente na Praça da Cultura, se deparou com o condutor David Willy de 20 anos fazendo malabarismo com uma Yamaha Lander, colocando vidas de terceiro em risco.

Os policiais fizeram o acompanhamento do mesmo e conseguiu aborda-lo em frente ao parque de exposições da Acritã.

Foram identificadas várias infrações no veículo, bem como o lacre da placa rompido, escapamento irregular, sem retrovisor e etc.

David Willy de 20 anos foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.