Na noite do último sábado (12-05), a Polícia Militar de Matupá realizou a prisão de um jovem (18 anos) e a apreensão de dois menores (15 e 16 anos), por tráfico de drogas, corrupção de menores e uso ilícito de drogas.

O fato aconteceu por volta das 21h16min, após a guarnição ser acionada via 190, a denúncia informava que havia um indivíduo comercializando entorpecentes no interior do Ginásio Municipal, que o mesmo passava droga (maconha), para adolescentes menores de idade, os quais consumiam a referida substância publicamente sem qualquer constrangimento.

A Polícia Militar conseguiu identificar os suspeitos, no momento da abordagem um deles dispensou duas porções consideráveis do entorpecente, enquanto seguia para adentrar em um veículo.

Diante dos fatos foi realizada a condução do maior juntamente com os menores para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Com eles foi apreendido 01 celular LG, 01 celular Motorola, R$ 50,00 reais em espécie e 02 porções de substância análoga a maconha.