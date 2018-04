Tweet no Twitter

Na manhã deste domingo (08/04) um jovem de 21 anos, foi assassinado a tiros, na Rua dos Pequizeiros, Bairro 13 de Maio, próximo à entrada do Bairro Santa Marta. O crime aconteceu por volta das 07:30 da manhã, a vitima é Francinildo Lucas do Nascimento de 21 anos , vulgo Cacique, morador do Bairro Santa Marta.

Segundo relato de um amigo da vítima, que estava dirigindo o carro aonde os dois se encontrava, uma motocicleta com duas pessoas, aparelhou ao carro e ordenou que pareasse, e já foi desferindo um tiro que acertou a vítima, a mesma atingida, ainda desceu do carro e tentou fugir, mas foi atingida por mais um tiro e veio a óbito no local.

Cacique, já era figurinha carimbada da polícia, com várias passagens, inclusive o mesmo já havia sido preso por duas vezes acusado de estupro, recentemente havia saído da prisão. A policia Militar e Civil estiveram no local, e o caso passa a ser investigado pela polícia civil, para tentar descobrir os autores de mais este crime.