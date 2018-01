Depois de ser indicada juntamente com outros 4 parlamentares para ser titular da CPI dos Fundos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, instaurada para investigar o governador Pedro Taques (PSDB), a deputada Janaina Riva (PMDB) recusou o cargo e disse que não fará parte de uma CPI de faz de conta, que na prática, segundo ela, foi criada com objetivo de não investigar.

“A parlamentar considera desperdício de dinheiro público instaurar uma CPI fictícia com o objetivo de não investigar e que claramente não está comprometida com a verdade dos fatos”, diz a nota distribuída pela assessoria de Janaina horas depois que presidente da Casa, Eduardo Botelho (PSB), anunciou nesta sexta-feira (26) que a Comissão seria composta por Janaina, Mauro Savi (PSB), Dr. Leonardo Albuquerque (PSD), Adriano Silva (PSB) e Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD) como titulares.

A ideia da oposição, ao propor a CPI, é investigar um possível desvio de finalidade na aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) por parte do tucano Pedro Taques após ele ter sido denunciado pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), com base na lei de Diretrizes do Fundeb, que prevê que os municípios não podem fechar o ano com mais de 5% dos recursos do fundo sem aplicação.

Das 15 assinaturas obtidas para tirar a CPI do papel, 11 são de deputados que integram a base governista de Taques no Legislativo Estadual, incluindo o líder do governo no Parlamento, Dilmar Dal Bosco (DEM).

Dentre os 5 nomes anunciados como titulares, 4 são da base aliada com exceção de Janaina que faz uma oposição ferrenha ao governo de Pedro Taques. Como suplentes, Botelho apontou os deputados Guilherme Maluf (PSDB), Romoaldo Júnior (PMDB), Dilmar Dal’Bosco (DEM), Wagner Ramos (PSD) e Allan Kardec (PT). Ou seja, mais 3 deputados governistas e 2 da oposição.

Dessa forma, Janaina decidiu não fazer parte da Comissão por estar convicta que o resultado será favorável ao governo. Ela argumenta que tomou tal decisão por ser contra a formação atual composta basicamente pela base do governo já que Eduardo Botelho nomeou os membros da CPI sem aguardar a formação novos blocos partidários como era, segundo a deputada, o desejo dos parlamentares que assinaram o requerimento.