Depois de Ciro Gomes, Henrique Meirelles, Manuela D”Avila e outros presidenciáveis, chegou a vez de Jair Bolsonaro de ser entrevistado pelo Roda Viva, nesta segunda-feira às 22h15, na TV Cultura, no site da emissora, no YouTube, no Twitter, no aplicativo #CulturaDigital, no Facebook.

Bolsonaro confirmou sua participação, marcada para o dia 30 de julho. Seja por sua ausência em outras sabatinas, pelas conhecidas polêmicas ou por sua posição na corrida eleitoral, a audiência do programa promete pegar fogo.

Se vai ser pouco ou muito interrompido durante suas respostas, é algo que é impossível saber antecipadamente.