A 4° Edição da Feira do Conhecimento da Escola Estadual Bairro União realizada na ultima sexta-feira (21-09), e teve como tema a Ciências da Natureza.

Cada sala destacou um assunto, como a água por exemplo. Água fonte da vida, dicas para economizar a água, mural de fotos e as maquetes dos Lagos de Matupá ajudavam a demonstrar os assuntos.

Já outra sala ilustrou os vários tipos de solo. Os alunos deram um show de explicação.

Na sala da Alimentação saudável sugestões divertidas para o consumo de frutas. A sala dos 05 sentidos representou as formas de identificação de cada um deles, com dinâmicas que contava com a participação dos visitantes. A Sala da reciclagem trouxe inúmeros matérias construídos após o trabalho reciclável.

Por fim a coordenadora Andresa agradeceu a participação maciça dos pais e elogiou o empenho de todos os alunos e funcionários.