O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de veículos com placa final 1 pode ser pago integralmente ou parcelado em até três vezes até a próxima quarta-feira (31). Após essa data, o recolhimento será integral, com acréscimo de juros e multa. Contribuintes que pagaram o IPVA no período de 1º a 22 de janeiro em cota única tiveram descontos de 5% e 3%.

Quem optar pelo parcelamento poderá dividir o imposto em até três vezes mensais, iguais e sucessivas, conforme calendário de vencimento. Nesses casos, o valor por parcela não pode ser inferior a R$ 128,24 (1 UPF). O valor mínimo da parcela foi reduzido de R$ 384,72 (3 UPFs) para R$ 128,24 (1 UPF) no inicio do mês, conforme anunciado pelo Executivo, beneficiando 1,3 milhão de proprietários.

Para emitir a guia de recolhimento o contribuinte deve acessar o site da pasta fazendária, no banner IPVA, opção “Pague seu IPVA”. O pagamento pode ser efetuado mediante a apresentação do documento de arrecadação no Banco do Brasil, Sicredi, Bancoob, Bradesco, Itaú, Primacredi e Santander.

Vale ressaltar que a quitação do IPVA é um dos requisitos para licenciar o veículo. O não pagamento do imposto gera multa e juros, além do risco de o veículo ser apreendido.

Confira o calendário de vencimento do IPVA para 2018:



Final 1

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 10.01.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 22.01.2018

Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 31.01.2017

Recolhimento integral com multa e juros – Após 31.01.2017

Finais 2 e 3

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 15.02.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 20.02.2018

Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 28.02.2018

Recolhimento integral com multa e juros – Após 28.02.2018

Finais 4 e 5

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 12.03.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 20.03.2018

Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 29.03.2018

Recolhimento integral com multa e juros – Após 29.03.2018



Finais 6 e 7

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 10.04.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 20.04.2018

Recolhi mento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 27.04.2018

Recolhimento integral com multa e juros – Após 27.04.2018

Finais 8 e 9

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 10.05.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 21.05.2018

Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 30.05.2018

Recolhimento integral com multa e juros – Após 30.05.2018

Final 0

Recolhimento em cota única com 5% de desconto – Até 11.06.2018

Recolhimento em cota única com 3% de desconto – Até 20.06.2018

Recolhimento em cota única sem desconto ou da 1ª parcela – Até 29.06.2018

Recolhimento integral com multa e juros – Após 29.06.2018