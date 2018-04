Tempo permanece chuvoso até domingo e Cptec destaca risco de enchentes e tempestades de raios.

temperatura amena que se instalou por Cuiabá na manhã desta quinta-feira (19) deverá permanecer até domingo (22), de acordo com a previsão meteorológica. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) emitiu alerta de riscos de tempestade de raios, enchentes e vendavais em todo o Mato Grosso.

De acordo com a previsão, em Cuiabá a temperatura não deve passar dos 33º, atingidos no domingo. A mínima prevista é de 22º para esta sexta-feira (20) e 24º para sábado e domingo. Em Chapada dos Guimarães, a temperatura é ainda mais agradável com mínimas de 19º e máxima de 30º, atingidos no domingo.

A mudança climática traz ainda nuvens de chuva que cobrem todo o estado. A probabilidade de pancadas chuva para os três próximos dias é de 80%. Segundo o instituto, o alerta é para 121 municípios.

Apesar da temperatura, o índice de raios ultra-violeta permenece elevado em todas as cidades, chegando a atingir nível máximo no norte do estado, como em Tangará da Serra (distante 245 km de Cuiabá). Não é recomendada a exposição ao sol por tempo superior a 15 minutos. É necessário beber muita água, passar protetor solar e utilizar acessórios para evitar o contato dos raios diretamente na pele, como sombrinhas e roupas com mangas.

Confira abaixo as cidades em alerta:

MT – Acorizal, MT – Alta Floresta, MT – Alto Araguaia, MT – Alto Garças, MT – Alto Paraguai, MT – Alto Taquari, MT – Apiacás, MT – Araguainha, MT – Araputanga, MT – Arenápolis, MT – Aripuanã, MT – Barão de Melgaço, MT – Barra do Bugres, MT – Brasnorte, MT – Cáceres, MT – Campinápolis, MT – Campo Novo do Parecis, MT – Campos de Júlio, MT – Campo Verde, MT – Canabrava do Norte, MT – Canarana, MT – Carlinda, MT – Castanheira,MT – Chapada dos Guimarães, MT – Cláudia, MT – Colíder, MT – Colniza, MT – Comodoro, MT – Confresa, MT – Conquista D’Oeste, MT – Cotriguaçu, MT – Cuiabá, MT – Curvelândia, MT – Denise, MT – Diamantino, MT – Dom Aquino, MT – Feliz Natal, MT – Figueirópolis D’Oeste, MT – Gaúcha do Norte, MT – General Carneiro, MT – Glória D’Oeste, MT – Guarantã do Norte, MT – Guiratinga, MT – Indiavaí, MT – Ipiranga do Norte, MT – Itanhangá, MT – Itaúba, MT – Itiquira, MT – Jaciara, MT – Jangada, MT – Jauru, MT – Juara, MT – Juína, MT – Juruena, MT – Juscimeira, MT – Lambari D’Oeste, MT – Lucas do Rio Verde, MT – Marcelândia, MT – Matupá, MT – Mirassol D’Oeste, MT – Nobres, MT – Nortelândia, MT – Nossa Senhora do Livramento, MT – Nova Bandeirantes, MT – Nova Brasilândia, MT – Nova Canaã do Norte, MT – Nova Guarita, MT – Nova Lacerda, MT – Nova Marilândia, MT – Nova Maringá, MT – Nova Monte Verde, MT – Nova Mutum, MT – Nova Olímpia, MT – Nova Santa Helena, MT – Nova Ubiratã, MT – Novo Horizonte do Norte, MT – Novo Mundo, MT – Novo São Joaquim, MT – Paranaíta, MT – Paranatinga, MT – Pedra Preta, MT – Peixoto de Azevedo, MT – Planalto da Serra, MT – Poconé, MT – Pontes e Lacerda, MT – Porto Alegre do Norte, MT – Porto dos Gaúchos, MT – Porto Esperidião, MT – Porto Estrela, MT – Poxoréo, MT – Primavera do Leste, MT – Querência, MT – Reserva do Cabaçal, MT – Rio Branco, MT – Rondonópolis, MT – Rosário Oeste, MT – Salto do Céu, MT – Santa Carmem, MT – Santa Cruz do Xingu, MT – Santa Rita do Trivelato, MT – Santo Afonso, MT – Santo Antônio do Leste, MT – Santo Antônio do Leverger, MT – São José do Povo, MT – São José do Rio Claro, MT – São José dos Quatro Marcos, MT – São José do Xingu, MT – São Pedro da Cipa, MT – Sapezal, MT – Sinop, MT – Sorriso, MT – Tabaporã, MT – Tangará da Serra, MT – Tapurah, MT – Terra Nova do Norte, MT – Tesouro, MT – União do Sul, MT – Vale de São Domingos, MT – Várzea Grande, MT – Vera, MT – Vila Bela da Santíssima Trindade