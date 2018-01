Inscrições abertas para o Vestibular Agendado da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte

A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte abriu as inscrições para o Vestibular Agendado 2018. Os candidatos às vagas dos 10 cursos podem se inscrever pelo telefone (66) 3552 1965 ou celular (66) 9 9635 6131. A taxa de inscrição é gratuita.

Além do FIES, a Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte possui seu próprio programa de financiamento, o FAAI. Nele, você poderá financiar até 50% da mensalidade do curso, com crédito já aprovado e pagará o restante somente depois de formado.

A Faculdade disponibiliza transporte gratuito para os seus acadêmicos e as mensalidades mais acessíveis da região norte do MT. Além disso, não há taxa de matrícula e nem rematrícula.

Confira os cursos de graduação, todos presenciais:

Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Enfermagem, Farmácia, Letras – Português/Espanhol, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio.