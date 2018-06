Esmagadoras não recebem cargas de soja e as negociações com compradores estão reduzidas. Pesquisa aponta que esmagamento de soja teve queda de mais de 10% em maio no estado.

s indefinições de valores do frete estão afetando o setor produtivo. As negociações para o transporte de grãos continuam travadas e isso atinge as indústrias que esmagam os grãos, por exemplo. Isso porque as esmagadoras não recebem cargas de soja e as negociações com compradores estão reduzidas.