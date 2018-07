Um trabalho intenso da equipe do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) unidade de Guarantã do Norte em parceria com a superintendência do Mato Grosso está resultando na titulação de assentados na região do Portal da Amazônia.

O representante do Órgão em Guarantã do Norte, Daniel Cenci Noronha destaca que a equipe tem trabalhado em incansavelmente para realizar os trabalhos que visem titular aqueles que moram nos assentamentos, em alguns casos pessoas com mais de 30 anos sobre a terra.

As reuniões de entrega dos títulos aconteceram em União do Norte, seguindo para a linha 03 em Matupá, e no final da tarde em Novo Mundo no sábado (30-07).

Autoridades como prefeitos, vereadores, deputados e representantes do INCRA estiveram presentes, as próximas etapas de titulação continuará e existe ainda muito trabalho a ser feito, garante Daniel.