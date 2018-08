Tweet no Twitter

Fernando de Oliveira Borges, de 31 anos, foi detido com um estetoscópio e um jaleco falso. Ele também teria dado prejuízo de R$ 2 mil em um hotel em Tangará da Serra.

Um jovem de 31 anos que se passava por médico do Exército Brasileiro foi preso em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no sábado (18). Segundo a Polícia Militar, Fernando de Oliveira Borges foi detido com um estetoscópio e um jaleco falso. O G1 não localizou a defesa dele.

“Como militar, ele declarou que tinha servido no Haiti, em outros estados e municípios do Brasil. Porém, as informações são todas falsas. À polícia, Fernando disse que se formou em medicina na Bolívia e estaria no Brasil para tentar regularizar a documentação para praticar medicina. Segundo a polícia, a declaração também é falsa. Fernando estava com um falso jaleco e um estetoscópio (Foto: TVCA/Reprodução) O falso médico também aplicou golpes em hotéis na região.