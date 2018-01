Tweet no Twitter

O delegado Cláudio Alvares Santana, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande, instaurou inquérito para apurar as circunstância em que se deu o esfaqueamento de Estella Cristina Ribeiros, 32, na madrugada desta segunda-feira (30). A vítima foi atingida pelo ex-namorado com 9 golpes de faca e encontra-se internada, sem risco de morte, no Pronto-Socorro da cidade.

A mulher estava em sua casa, no bairro Nova Ipe, quando o ex-namorado Lucas da Silva Santos chegou desferindo facadas contra ela e deppois fugiu em um Corsa Hatch, de cor branca, segundo os familiares relataram à Polícia Militar.

Rapidamente, a vítima foi socorrida por amigos, que a levaram até a Policlínica do Verdão, em Cuiabá. De lá, Estella foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Várzea Grande. O estado de saúde dela é estável.

De acordo com o delegado, o inquérito policial já foi aberto e a equipe está ouvindo as testemunhas, inclusive a vítima. “Ainda não tenho detalhes sobre o que realmente aconteceu. Um investigador já foi até o hospital para ouvir o depoimento da vítima. Estamos em diligências para ouvir as testemunhas”, afirmou Cláudio.

Sobre o suspeito, o delegado disse que recebeu informaçõe de que ele teria fugido para Goiás, estado onde nasceu. O caso é investigado como crime de violência doméstica.