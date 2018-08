Um homem, que não portava documentos pessoais, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (18), próximo de um ponto de ônibus no bairro Cidade Alta, em Alta Floresta (a 812 quilômetros de Cuiabá). Ele apresentava sinais de morte violenta.



De acordo com informações locais, testemunhas acionaram a Polícia Militar e informaram sobre um homem que estaria caído nas proximidades da Escola Estadual Rui Barbosa. No local, os policiais encontraram o Corpo de Bombeiros, que confirmaram o óbito do homem.



O homem não portava documentos pessoas. A Perícia Técnica (Politec) esteve no local para dar inicio aos procedimentos de identificação.



O corpo apresentava sinais de morte causada por golpes de madeira ou pedra. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela Polícia Civil.