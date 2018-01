Após 12 anos sem ter contato com os filhos, o agricultor Lindomar José Rodrigues, 43, que mora na zona rural de Boa Vista, em Roraima, na comunidade de Campos Novos, quer reencontrá-los e acredita que eles ainda moram em Cuiabá, no bairro Três Barras, região da Grande CPA.

Por 9 anos, Lindomar foi casado com a mãe deles, a funcionária de escola Celma Souza Rodrigues, e, quando se separaram, ele mudou de cidade e depois de país, alega ter perdido a carteira com todos os contatos e nunca mais falou com os filhos e nem pagou pensão alimentícia a eles.

“Eu me separei da mãe deles e fui embora. Não foi uma separação com brigas mas me distanciei. Durante 2 anos, ainda ligava para eles, mas depois nunca mais dei notícias, porque perdi minha carteira com os telefones, fui para os Estados Unidos, onde fiquei 2 anos, trabalhando como pedreiro, e em 2008 eu voltei. Sinto muito amor por eles e senti saudade este tempo todo. Quando morávamos juntos, a gente era muito próximo. Eu já vinha tentando achá-los por telefone e outros meios de comunicação. Mas nada e agora o único jeito que eu achei foi procurar vocês, para que me ajudem. Se eu achar meus filhos, vou ficar agradecido”, comenta o pai.

Quando ele se separou, o menino, Lucas de Souza Rodrigues, hoje aos 17 anos, tinha 5, e a menina, Natalha de Souza Rodrigues, hoje aos 16, na época tinha 4.

Apesar da distância, alega que os ama e sentiu muitas saudades. Não sabe como será recebido, tanto pela ex-mulher, quanto pelos filhos, mas deseja a reaproximação.

“Sinto saudade, tenho vontade de vê-los”, reforça o agricultor, alegando também que tem familiares em Cuiabá e que também perdeu contato com todos eles.

“Sou mineiro, mas fui criado desde os 2 anos em Cuiabá”, explica.

Lindomar já procurou os filhos pelo Facebook e na internet de modo geral mas não os achou. Resolveu acionar o Gazeta Digital, para divulgar a procura na imprensa local.

Esta matéria foi produzida através de sugestão de um internauta. Você também pode participar, enviando o pedido ao WhatsApp do Gazeta Digital. Para enviar sugestões, fotos e vídeos o número é (65) 9 9987-2065. Ou no in box do Face.