No último dia 21 por volta das 23 horas, um senhor de 76 anos foi abordado por um indivíduo em uma bicicleta na Avenida Dante Martins.

O assaltante em posse de uma faca anunciou assalto, ordenando a vítima a entregar o celular. Após ao senhor entregar o celular, o suspeito desferiu um golpe de faca, onde a vítima conseguiu desviar, mas mesmo assim foi atingido no braço direito.

Em seguida o suspeito evadir-se do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada porém não obtive êxito em um localizar o assaltante.