A ampliação do Fórum da Comarca de Guarantã do Norte, continua de forma ininterrupta. A obra é resultado de um convênio celebrado entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 2,6 milhões

Um dos setores do prédio que também receberá benfeitorias é o estacionamento. O local será todo reconstruído e contemplado com um novo paisagismo. A capacidade para receber os veículos foi ampliada pelo menos três vezes mais que a atual suportava.

Segundo a Gestora Geral, Livia Amorim, houve toda uma preocupação ambiental por parte de todos que estão envolvidos na obra, isso porque no local existe 18 árvores, que serão retiradas e replantadas no Centro Educacional Infantil Gabriela Bedendo Torezzan.

O projeto de engenharia é modelo padrão do Conselho Nacional de Justiça e segue todas as diretrizes e normas estabelecidas. A área construída atualmente é de 427,62 M², já a área a ser ampliada é de 1.042,21 M², perfazendo uma área total de 1.469,83 M².

A previsão do termino da obra é para dezembro deste ano. Ao final da reforma e ampliação, o local promete ser mais um cartão postal da cidade, uma espécie de valorização urbanística.