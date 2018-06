A Polícia Rodoviária Federal recebeu informação que um bitrem Volvo FH 500 branco, placas de Ouro Verde (SC), estava carregado com cigarros contrabandeados e conseguiu fazer a abordagem, na BR-163, na cidade de Sorriso. Foram apreendidos 480 mil maços cigarros do Paraguai. Carga avaliada em aproximadamente R$ 870 mil.

Segundo a PRF, quando os federais saíram da viatura para conversar com o carreteiro, ele acelerou e tentou fugir. Depois de uma certa distância da viatura, o condutor abandonou a carreta e entrou em uma mata. A PRF pediu apoio do helicóptero do Ciopaer, que fez buscas junto com os policiais rodoviários, mas até o momento ele não foi localizado.

No bitrem foi encontrada nota fiscal onde informava que a carga era de secos e molhados e que estaria indo para Guarantã do Norte. Porém, durante checagem, foi constatado que carregava cigarros contrabandeados. A Volvo foi levada ao posto da PRF em Sorriso, onde será confeccionado o boletim de ocorrência. Depois, vai à delegacia de Polícia Federal em Sinop.