Segundo uma das vítimas, a mesma estava brincando com seu filho de 12 anos na calçada de sua residência na última terça-feira (08/05) por volta das 20 horas, quando a agressora, uma mulher de 18 anos se aproximou de seu filho e o xingou de “babuíno”.

Diante da injúria racial a mãe da criança foi conversar com a agressora, momento que a mesma reagiu com violência agarrou a vítima pelos cabelos em e desferiu duas mordidas em ambos os braços. A suspeita ainda agrediu a criança de 12 anos com um chute na altura do tórax.

As agressões só pararam com interferência de uma testemunha que passava pelo local. As vítimas foram conduzidas para o hospital municipal para atendimento médico.

Em seguida a polícia militar se deslocou ao local do fato e se deparou com a suspeita, que ao ver a viatura da polícia militar parada em frente a sua residência, saiu totalmente exaltada proferindo palavras em alto som dizendo ‘’não quero viatura de polícia em frente a minha casa porque aqui não mora bandido’’.

Neste momento a mesma recebeu a voz de prisão e foi conduzida para a delegacia judiciária Civil, onde se encontra detida.