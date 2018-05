Um motociclista identificado como Denílson, de 22 anos, morreu ao colidir com sua motocicleta Honda Bros na traseira de uma carreta que está para devido ao bloqueio da BR-163 em Guarantã do Norte.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 1h15min da madrugada desta sexta-feira a aproximadamente oito quilômetros do centro da cidade de Guarantã do Norte, sentido estado do Pará.

Denílson era morador de Guarantã do Norte, casado e tinha duas filhas.

Em breve mais informações.