O Ministério Público, abriu inquérito para investigar o Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, no último 13 de março. A investigação foi aberta com base em denúncia recebida junto a sede do MP-MT em Guarantã.

Segundo a denúncia, Érico Stevan, poderia estar usando o aparato da Prefeitura Municipal, para promoção pessoal. Consta na denúncia que o Prefeito Érico, pode estar infringindo o artigo 37 da Constituição Federal, que diz “§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes , símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.

Na denúncia formulada, foi anexado vários recortes do site da Prefeitura Municipal e sites privados da cidade. Nos anexos da denúncia, verifica –se inúmeras notícias que seriam de caráter institucional, ou seja, para divulgar ações do ente PREFEITURA, e não do ocupante de direção, ÉRICO STEVAN. Mas estas ações de publicidade em vez de trazer Prefeitura, traz o nome de Érico. Configurado assim de acordo com a denúncia a possível irregularidade de promoção pessoal.

A denúncia foi protocolada ainda em Dezembro de 2017, e após diligências o MP-MT, instaurou inquérito civil para investigar a prática de promoção pessoal contra Érico Stevan.

Considerando que a denúncia foi protocolada em Dezembro de 2017, e Janeiro de 2018 ser o período de recesso do judiciário, segundo advogados consultados, por a denúncia ser apreciada e aberto inquérito de investigação já em março de 2018, a denúncia está bastante célere, podendo seu resultado logo ser sabido.