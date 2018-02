O relatório preliminar da Defesa Civil apontou que pelo menos 32 famílias tiveram suas casas alagadas pelas fortes chuvas que atingiram a região de Guarantã do Norte na última quarta-feira de madrugada. As informações foram confirmadas pelo coordenador do órgão, Dionaldi de Souza..

“Houve diversas avarias nos imóveis e os alimentos foram estragados. De imediato os moradores estão ganhando cestas básicas. Outras famílias prefeririam não deixar suas casas por medo de serem furtadas e estão recebendo alimentos no local. São pelo menos 106 pessoas que foram atingidas diretamente pelo desastre”, disse

Ainda de acordo com o coordenador, algumas casas ficam próximas de um rio e isso pode ter contribuído para o fácil alagamento. “Nós monitoramos o dia todo o fluxo do rio e a água só diminuiu após 4h. Os moradores puderam fazer a limpezas das suas casas. A Defesa Civil juntamente com a prefeitura já decretou estado de emergência (que permitirá resolver alguns problemas com maior rapidez devido a dispensa de determinadas exigências burocráticas, de licitações). Agora, esse levantamento e o Formulário de Informações de Desastres (FIDE) serão encaminhados ao Ministério da Integração Nacional”.

Essa é a segunda vez que ocorre alagamentos em Guarantã. “Em 2013 teve, mas não com a mesma proporção. Esse ano, o alagamento foi maior. Vamos lançar essas informações do desastre no sistema do Ministério da Integração Nacional, que deve fazer o reconhecimento do estado de emergência”, explicou Souza.

Os bairros mais atingidos foram o Aeroporto, Santa Marta, Setor Comercial e o Cotrel. Além do alagamento das ruas e avenidas, um rio também transbordou e a água invadiu a BR-163, no perímetro urbano de Guarantã.